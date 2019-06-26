В Казахстане 20 украинцев незаконно продали свои органы - Нацполиция

Около 20 украинцев незаконно продали свои органы в Казахстане. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Правоохранители проводят расследование по уголовному производству по факту незаконной торговли органами. Удалось установить, что 20 украинцев продали свои почки.

За свои органы они получали от 10 до 15 тыс. долларов, а вот покупатели почек должны были заплатить уже 150 тыс. долларов за одну.

Один из мужчин заявил, что продал почку, чтобы заплатить за проведение операции онкобольной жены, а другой - чтобы просто жить.

"И эти наши несчастные граждане - простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе", - говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители задержали несколько лиц, причастных к преступлению, среди них и врач-трансплантолог.

Источник: korrespondent.net