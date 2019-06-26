Куда пойти в Киеве на выходных 28-30 июня

В связи с этим украинцев ждет трехдневный уик-энд, с 28 по 30 июня, а в четверг рабочий день будет сокращен на час. Выходные ожидаются жаркими и насыщенными событиями. Киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести эти три дня.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 28-30 июня. В столице пройдут несколько фестивалей, многочисленные концерты и перформансы, последнее представление цирковой программы “Тайны Изумрудного города”.

Тайны Изумрудного Города

Тайны Изумрудного Города / фото: afisha-omsk

С 4 мая и до 30 июня в Национальном цирке Украины проходит шоу-программа при участии артистов-победителей международных цирковых фестивалей - Cirque de massy и феста в Монте Карло. Представление “Тайны Изумрудного Города” - центральное событие главного циркового феста “Киевская цирковая весна-2019”. Программа - сочетание актерской игры с цирковым мастерством. Новейшее шоу насыщено опасными трюками, экстремальными фокусами. Начало представлений в 12.00, 16.00, 18.00.

Где: Киев, М. Университет, Национальный цирк Украины, пл. Победы, 1

Стоимость: 100-590 грн

Пикник на Певчем

Пикник на Певчем / фото: Bodo Life

28-30 июня на Певчем поле состоится трехдневный гастрономический фестиваль, который посвящен двум праздникам: Дню Конституции и Дню Молодежи. Гостям предложат блюда на мангале и гриле по традиционным рецептам разных стран, а также авторские напитки. Развлекать посетителей будут кавер-бенды и звездные гости: A.R.M.I.A, AVIATOR Среди активностей: конкурсы, мастер-классы, детская развлекательная зона. Начало в 10.00

Где: Киев, М. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская, 33

Стоимость: 130 грн

NALIVKA Craft Beverage Festival

NALIVKA Craft Beverage Festival / фото: uFest.in.ua

28-30 июня киевлян и гостей столицы приглашают посетить фестиваль-дегустацию домашних напитков (наливок, настоек) с настоящими профессионалами. Главный напиток фестиваля клубничная наливка. В рамках феста пройдет профессиональный конкурс-дегустация "Independent Craft".

В программе: лекции, мастер-классы, развлечения для взрослых и детей, в том числе от диджеев радио POWER FM, а также конкурсы и розыгрыш подарков. Лучшим производителям напитков вручат народную премию “People’s choice”. В стоимость билета входит фирменный бокал, одна бесплатная лекция, дегустация в лектории. Начало в 12.00

Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНГ,пр-т Глушкова, 1

Стоимость: 80-200 грн, дети до 12 лет - бесплатно

Circus Night Market Кураж Базар

Circus Night Market Кураж Базар / фото: Kyivmaps

28-30 июня праздничное настроение создадут циркачи (жонглеры, акробаты, силачи, гимнасты, клоуны), которые подготовили эффектные шоу и фокусы. Праздничное мероприятие будет оформлено в цирковом стиле. Планируется участие трех сотен продавцов. Организаторы обещают рэп-баттлы, литературные вечера, кинопоказы и многое другое.

Для посетителей с детьми организованы отдельные зоны. Хедлайнерами феста станет исландская группа GusGus и Cream Soda. Часть средств, собранных от продажи билетов пойдет на покупку музыкальных инструментов талантливым украинским детям. Начало в 16.00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНГ, 19-й павильон, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: 250-350 грн.

Свій до свого по своє

Свій до свого по своє / фото: korrespondent.net

28-29 июня состоится семейный фестиваль под открытым небом на Контрактовой площади. Гостей ждут: бесплатные мастер-классы по стилю и макияжу, лекции семейных психологов, игры и развлечения для детей и взрослых, ралли, соревнования по петанку, выступление молодых и уже известных артистов.

Будет работать фудкорт и ярмарка товаров на каждый день и handmade, аллея дизайнеров предложит эксклюзивные изделия от вышиванок до вечерних платьев, детям обещают бесплатное мороженое. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Контрактовая площадь, Контрактовая площадь

Стоимость: вход бесплатный

Итальянский современный балет. CONCEPT #1

Итальянский современный балет. CONCEPT #1 / фото: Kyivmaps

28 июня впервые в Киеве выступит туринский современный балет BTT. Программа под названием CONCEPT #1 станет успешной коллаборацией с украинскими представителями электронной музыки - Ptakh_Jung итальянской арфистки Федерики Мальяно. Начало в 19.30.

В балетную труппу входят 6 опытных танцоров, которые ранее сотрудничали с такими известными балетами, как: Batsheva Dance Company, Akram Khan Company, Carolyn Carlson Dance Company, Peridance Contemporary Dance Company, Dimitris Papaioannou. Сегодня они ставят неповторимые представления, которые являются симбиозом импровизации и разных техник, стилей, классического балета, живой электронной музыки.

Где: Киев, М. Васильковская, Довженко Центр, Сцена 6, ул. Васильковская, 1

Стоимость: 250-900 грн.

Табула Раса

Табула Раса / фото: YouTube

28 июня украинский коллектив, без которого еще пару лет назад не обходился ни один стадионный концерт, снова исполнит свои хиты. На клубном концерте “Табулы расы” вживую прозвучат: «Любимая машина», «Дорога» (Я сошел с ума), «Шейк «Шей-Шей» и другие. Несменный лидер коллектива - харизматичный Олег Лапоногов. Начало в 22.00

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 125-1400 грн.

Гала-концерт "Звезды мировой оперы"

Гала-концерт "Звезды мировой оперы" / фото: Новости Ставрополя

29 июня на Софийской площади в честь Дня Конституции большой классический концерт. Под аккомпанемент Симфонического оркестра украинского радио и хоровой капеллы "Думка" споют лучшие артисты украинской оперы, которым аплодировали в "Ла-Скала", "Метрополитен опера", "Ковент Гардене" и других ведущих театрах мира. Под открытым небом исполнят арии Пуччини, Верди, Россини, Сен-Санса, Бизе, Лысенко, неаполитанские и украинские песни. Начало в 9.30

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Софийская площадь

Стоимость: вход - бесплатный

HEDONISM SUNSET LIVE

HEDONISM SUNSET LIVE / фото: Letsgo2

29 июня будет пляжный фест на Трухановом острове при участии ЛУНА, DAKOOKA, МЫ. Это новые имена в современной музыке. Начало в 18.00.

ЛУНА (Кристина Герасимова) - выпустила уже три альбома, ее считают звездой украинской музыкальной революции. Проект МЫ существует уже три года. В составе Daniel Shake та Eva Gurari они буквально влюбили в себя поклонников. После выхода первого клипа “Возможно”, постоянно работают над новым материалом и дует не теряет популярности. DaKooka - молодая украинская певица, пианистка, диджей. Исполняет композиции на 4 языках.

Где: Киев, М. Почтовая площадь, Труханов остров, пляж ЮБК

Стоимость: от 650 грн

III Фестиваль “Фитнес для мозга”. Ксения Собчак vs Виктория Тигипко

Ксения Собчак vs Виктория Тигипко / фото: Ticketsbox

23-30 июня состоится фестиваль личностного развития. В первый день выступят 4 спикера из области НЛП, гипнолога-Менталист Исы Багирова. Во второй день ожидается долгожданный баттл между Ксенией Собчак и Викторией Тигипко на тему: “Что важнее путь или результат?” Модератор встречи - Евгений Черняк. Также лекцию проведет известный бизнес-тренер Ицхак Пинтосевич. Закончится второй день вечеринкой у бассейна в City Beach Club, где гостей будут развлекать Потап и MOZGI. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

Стоимость: от 1000 грн

Сиеста в Арсенале

Сиеста в Арсенале / фото: Guide Kyiv City

30 июня состоится фестиваль ко Дню молодежи в Мыстецьком арсенале. Он пройдет в рамках дневных вечеринок у фонтана во дворе комплекса под кураторством независимых музыкальных медиа и инициатив. Здесь свой музыкальный талант продемонстрируют молодые исполнители. Поучаствовать в фестивале сможет каждый желающий артист или коллектив. Фестиваль станет стартовой площадкой для тех, кто не знает, как пробиться в мир шоу-бизнеса, сделать себя заметным в индустрии. Начало в 17.00

Где: Киев, М. Арсенальная, Мыстецкий арсенал, ул. Лаврская, 12

Стоимость: 80 грн, для школьников и студентов - 40 грн.

Источник: korrespondent.net