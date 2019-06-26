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26. 06. 2019

Трюдо рассказал, о чем будет общаться с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи в Торонто будут искать способы увеличить количество рабочих мест. Об этом, анонсируя переговоры, заявил Трюдо, передает Укринформ.

"Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским, во время которой подтверждается приверженность Канады народа Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", - сказал Трюдо.

В его офисе добавили, что во время переговоров будут также обсуждены "усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интеграции и ситуация с безопасностью в регионе".

Ранее сообщалось, что Зеленский отправится с визитом в Канаду 1-3 июля. Президент примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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