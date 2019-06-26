В Крыму после неудачного прыжка с парашютом утонули двое военных - СМИ

Два военнослужащих погибли в Крыму во время прыжка с парашютом, сообщил информированный источник Интерфакс.

"В Кировском районе Крыма два военнослужащих, совершая прыжки с парашютом, по неизвестной причине приземлились в водоем. По предварительной информации, оба утонули", - сказал собеседник агентства.

Агентство на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее в Болгарии во время многонациональных военных учений Swift Response 2019 погиб один военнослужащий из Канады, еще трое получили ранения.

В России на учениях погиб десантник

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Источник: korrespondent.net