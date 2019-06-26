В аквапарке Ужгорода погиб ребенок

Семилетний мальчик утонул в аквапарке в Ужгороде. Об этом сообщает портал Mukachevo.net в среду, 26 июня.

Трагедия случилась 25 июня около девяти часов вечера. Ребенка без сознания доставили в детскую больницу, где он умер, не приходя в себя. Судмедэксперты определили, что мальчик захлебнулся водой.

Он отдыхал в бассейне вместе со своей 36-летней тетей из Ужгорода. Сам он жил в селе Довге Иршавского района.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее под Киевом священник утонул вместе с маленькой дочерью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net