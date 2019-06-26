Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2019, среда, 10:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
26. 06. 2019

В аквапарке Ужгорода погиб ребенок

Семилетний мальчик утонул в аквапарке в Ужгороде. Об этом сообщает портал Mukachevo.net в среду, 26 июня.

Трагедия случилась 25 июня около девяти часов вечера. Ребенка без сознания доставили в детскую больницу, где он умер, не приходя в себя. Судмедэксперты определили, что мальчик захлебнулся водой.

Он отдыхал в бассейне вместе со своей 36-летней тетей из Ужгорода. Сам он жил в селе Довге Иршавского района.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее под Киевом священник утонул вместе с маленькой дочерью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Я живу в Припяти и только что посмотрел сериал про Чернобыль. Я насчитал 8 неточностей на пальцах одной только правой руки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.