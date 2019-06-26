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26. 06. 2019

Только пять против. Как голосовали страны за возвращения России в ПАСЕ

Обнародована статистика голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Результаты опубликовал телеканал RT.

Так, за возвращение российской делегации в ассамблею единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Члены делегаций еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов. Это Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина единогласно высказались против участия России в июньской сессии ПАСЕ. Не поддержали резолюцию некоторые члены польской, шведской и британской делегаций.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения воздержались.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже стало известно, что Украина официально остановила работу в ПАСЕ, согласившись рассматривать только вопросы, связанные с Россией.

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Источник: korrespondent.net

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