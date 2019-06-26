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26. 06. 2019

В АП предложили новых кандидатов в губернаторы

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций, внесенных от Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, данные кандидатуры будут внесены на должности в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.

"Сегодня на заседании правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - написал вице-премьер.

В частности, по данным Розенко, главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко, Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна, Луганской ОГА - Виталия Комарницкого, Львовской ОГА - Маркияна Мальского, Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА – Юрия Гусева, Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

Напомним,  в 12 областях назначены временные губернаторы. Перед этим Зеленский уволил губернаторов 15 областей, а именно: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.

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Источник: korrespondent.net

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