В Киеве задержали "одного из основных спонсоров "ЛНР" - Луценко

Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали в Киеве сепаратиста, сына гендиректора ликеро-водочного завода Луга-Нова Леонида Держака. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко в среду, 26 июня.



"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, замдиректора и сына владельца ЛЛВЗ Луга- Нова - одного из основных спонсоров террористов из ЛНР. Проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины", - написал Луценко.

Луценко также высказал обеспокоенность тем, что суд может отпустить сепаратиста под домашний арест.

"В этом деле есть еще один непростой вопрос - не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Надежды Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательным мерой", - продолжил генпрокурор.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook уточнила, что 25 июня прокуратура и СБУ провели обыск в квартире Дмитрия Держака, где обнаружили и изъяли "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

В настоящее время он задержан, подготовлено сообщение о подозрении в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 258-5 УК) и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Ему грозит от пяти до восьми лет заключения с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

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Источник: korrespondent.net