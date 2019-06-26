На сталкеров в Чернобыле составили более 150 протоколов с начала года

В течение прошлого года Национальная полиция составила 836 протоколов в связи с нарушениями требований режима радиационной безопасности в Чернобыльской зоне.

За первые 5 месяцев текущего года таких правонарушений было зафиксировано 151. Об этом сообщил начальник Департамента информационно-аналитической поддержки Нацполиции Александр Клинг, пишет УНН.

По данным пресс-службы, в течение прошлого года Национальная полиция составила 836 протоколов о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению по статье 46-1 Админкодекса.

Годом ранее, в 2017-м, таких нарушений было зафиксировано 954, в 2016-м - 606, а в 2015-м - 529. За первые 5 месяцев текущего года таких правонарушений было зафиксировано 151.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения за выходные были обнаружены восемь сталкеров – из Харькова, Винницы, Львова и Житомирской области.

В Чернобыльской зоне задержали сталкера из США

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Источник: korrespondent.net