Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2019, среда, 12:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
26. 06. 2019

На сталкеров в Чернобыле составили более 150 протоколов с начала года

В течение прошлого года Национальная полиция составила 836 протоколов в связи с нарушениями требований режима радиационной безопасности в Чернобыльской зоне.

За первые 5 месяцев текущего года таких правонарушений было зафиксировано 151. Об этом сообщил начальник Департамента информационно-аналитической поддержки Нацполиции Александр Клинг, пишет УНН.

По данным пресс-службы, в течение прошлого года Национальная полиция составила 836 протоколов о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению по статье 46-1 Админкодекса.

Годом ранее, в 2017-м, таких нарушений было зафиксировано 954, в 2016-м - 606, а в 2015-м - 529. За первые 5 месяцев текущего года таких правонарушений было зафиксировано 151. 

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения за выходные были обнаружены восемь сталкеров – из Харькова, Винницы, Львова и Житомирской области.

В Чернобыльской зоне задержали сталкера из США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Я живу в Припяти и только что посмотрел сериал про Чернобыль. Я насчитал 8 неточностей на пальцах одной только правой руки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.