Полицейские задокументировали последствия обстрела сепаратистами прифронтовой Авдеевки. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

В настоящее время известно о повреждении четырех частных домов по переулку Лесной. Пострадавших и раненых среди мирного населения нет. На месте работает следственно-оперативная группа.

Cмотрите фотогалерею: Мощный обстрел Авдеевки: повреждены четыре дома

Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделения полиции в среду, 26 июня, около 04:40 часов от местных жителей. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "террористический акт".

Ранее сообщалось об эскалации ситуации на Донбассе. Во вторник, 25 июня, сепаратисты 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены пять военнослужащих, двое получили боевые травмирования.

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Источник: korrespondent.net