Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2019, среда, 12:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
26. 06. 2019

В Украину не пустили депутата Госдумы России

25 июня вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт Борисполь прибыл депутат Госдумы РФ, сообщает Госпогранслужба.

Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска пограничники остановили гражданина России.

Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами.

Гражданина РФ через государственную границу Украины не пропустили и возвратили обратным рейсом в Ригу. Имя политика пограничники не назвали.

Напомним, в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. А в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

В Украину в 2019 году не пустили 4 тысячи человек

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Я живу в Припяти и только что посмотрел сериал про Чернобыль. Я насчитал 8 неточностей на пальцах одной только правой руки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.