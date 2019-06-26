В Украину не пустили депутата Госдумы России

25 июня вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт Борисполь прибыл депутат Госдумы РФ, сообщает Госпогранслужба.

Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска пограничники остановили гражданина России.

Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами.

Гражданина РФ через государственную границу Украины не пропустили и возвратили обратным рейсом в Ригу. Имя политика пограничники не назвали.

Напомним, в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. А в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

В Украину в 2019 году не пустили 4 тысячи человек

Источник: korrespondent.net