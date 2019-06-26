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26. 06. 2019

Зеленский перезапустил антикоррупционный Нацсовет

Президент Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом во вторник, 26 июня, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что в обновленный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти. В частности, в Совете будут работать руководители Трансперенси Интернешнл Украина, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ.

Возглавил Совет заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией.

Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.

Напомним, накануне Зеленский также назначил руководство Офиса Президента. А перед этим глава государства сменил состав Национального инвестиционного совета.

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Источник: korrespondent.net

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