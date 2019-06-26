Утонул "последний гитарист" ансамбля Песняры

В возрасте 59 лет погиб музыкант Аркадий Ивановский, известный как последний гитарист белорусского вокально-инструментального ансамбля Песняры. Информация об этом появилась на форуме поклонников музыкального коллектива.

"Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист "Песняров" до распада [коллектива] Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе Ивановскому должно было исполниться 60 лет. По данным СМИ, прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.

Ивановский выступал в составе Песняров с 1996 года вплоть до смерти основателя коллектива Владимира Мулявина, скончавшегося в 2003-м.

Аркадий Ивановский родился 6 августа 1959 года. С 1982 года работал в различных филармониях и коллективах, в частности в ВИА "Тоника", в ансамбле песни и танца Вооруженных сил Белоруссии, оркестре Михаила Финберга.

С 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний имени Широкова. Также сотрудничал с Vip Jazz Андрея Славинского.

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Источник: korrespondent.net