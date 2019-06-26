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26. 06. 2019

Зеленский уволил временного губернатора Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вадима Акперова от должности временно исполняющего главы Сумской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Ирину Купрейчик. Соответствующие указы от 26 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Купрейчик с 2015 года является заместителем главы Сумской обладминистрации, в 2012-2014 годах была народным депутатом фракции Батькивщина.

Как сообщалось, Акперов был назначен врио главы Сумской обладминистрации 11 июня. Ранее в тот же день с должности главы обладминистрации был уволен Николай Клочко.

Напомним,  в 12 областях назначены временные губернаторы. Перед этим Зеленский уволил губернаторов 15 областей, а именно: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.

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Источник: korrespondent.net

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