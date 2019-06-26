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26. 06. 2019

У Порошенко заявили об обысках у его экс-советника

У волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, который был советником пятого президента Украины Петра Порошенко, проходят обыски. Об этом в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

Отмечается, что обыски у кандидата в народные депутаты от Европейской солидарности, волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова начались сегодня. В партии решение суда об обысках назвали "немотивированным", а сам факт - циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам.

В сообщении политсилы подчеркивается, что Бирюков - один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины, а его организация Крылья Феникса спасла жизнь сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками.

"Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечения армии, стала на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном", - говорится в сообщении.

В Европейской солидарности заявили также, что расценивает обыски у Бирюкова как часть реванша и попытку расправы.

Напомним, Порошенко назначил Бирюкова своим советником в августе 2014 года.

А в апреде 2016 года Порошенко уволил Бирюкова с должности советника.

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Источник: korrespondent.net

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