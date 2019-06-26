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26. 06. 2019

Сепаратисты заявили о задержании "агентов СБУ"

"МВД ДНР" заявили, что задержали в оккупированном Донецке "агентов СБУ". Об этом сообщили на сайте "ведомства" в среду, 26 июня.

В сообщении утверждают, что у "агентов" было задание "физически устранить высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства". Служба безопасности Украины не комментирует информацию с сайта сепаратистов.

Напомним, Юрий Луценко ранее заявил, что в Киеве задержали "одного из основных спонсоров "ЛНР".

Также сообщалось, что СБУ блокировала канал финансирования формирований "ДНР".

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Источник: korrespondent.net

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