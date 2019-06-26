Зеленский назначил постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ №454/2019 от 25 июня 2019 года размещен на сайте главы государства.

"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в документе.

Антон Кориневич – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На сайте КИМО отмечается, что он является специалистом международного гуманитарного права, международного уголовного права, международного энергетического права.

Напомним, накануне Зеленский также назначил руководство Офиса Президента. А перед этим глава государства сменил состав Национального инвестиционного совета.

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Источник: korrespondent.net