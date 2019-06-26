В Одессе двое военнослужащих пытались продать 15 гранат, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

25 июня двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, задержаны при попытке реализовать за 14 тыс. грн 15 гранат Ф-1 с запалами к ним.

Установлено, что боеприпасы были привезены одним из фигурантов с территории проведения операции объединенных сил, где он проходил военную службу. Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины.

Указанное событие квалифицировано по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Гранаты с запалами к ним изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытке сбыта взрывчатки в Миргороде.

В Харькове пенсионер торговал боеприпасами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net