В Одессе двое военнослужащих пытались продать 15 гранат, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
25 июня двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, задержаны при попытке реализовать за 14 тыс. грн 15 гранат Ф-1 с запалами к ним.
Установлено, что боеприпасы были привезены одним из фигурантов с территории проведения операции объединенных сил, где он проходил военную службу. Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины.
Указанное событие квалифицировано по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Гранаты с запалами к ним изъяты и направлены на экспертизу.
Ранее военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытке сбыта взрывчатки в Миргороде.
В Харькове пенсионер торговал боеприпасами
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Источник: korrespondent.net
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