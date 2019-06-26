Обвиняемый в убийстве знакомой из Тиндера перерезал себе горло в суде

Мужчина, которого полиция обвиняет в убийстве девушки, попытался перерезать себе горло во время заседания суда. Об этом сообщает CNN в среду, 26 июня.

"Бейли невиновна, и я проклинаю вас всех", - заявил мужчина и воткнул неизвестный предмет себе в горло. Его срочно госпитализировали, но травма оказалась не смертельной. Врачи наложили несколько швов и вернули его полиции. Судья решила, что отныне на всех заседаниях мужчина будет сидеть в наручниках.

Суд по делу проходил в Небраске. Согласно материалам следствия, мужчина убил и расчленил 24-летнюю Сидни Луфе, с которой познакомился через Тиндер. Тело девушки нашли в мусорных мешках, разбросанных по всему району.

Как выяснилось позднее, соучастница преступления Бейли Босуэлл имела фейковую страницу в Тиндере под именем "Одри", через которую и заманила погибшую на встречу. Также известно, что Босуэлл вместе с обвиняемым покупали орудия убийства и избавлялись от тела. Суд над ней пройдет в октябре 2019 года.

Как сообщалось в СМИ ранее, в США убили сотрудницу Нацгвардии и двоих ее детей.

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Источник: korrespondent.net