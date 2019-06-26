На Донбассе согласовали разведение сил

Командующий операции Объединенных сил Александр Сирский встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обсуждения вопроса разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, в ходе встречи было договорено, что разведение сил в Станице Луганской состоится в течение трех дней с 26 по 28 июня.

"Разведение сил и средств на участке №1 спланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки дается на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ исполнения обязательств по разведению и объявление результатов разведения сторон", - заявили в ведомстве.

Сирский подчеркнул, что украинская сторона полностью готова к исполнению взятых на себя обязательств.

"Наряду с этим, возникает беспокойство относительно готовности к зеркальным действиям противоположной (сепаратистов - ред.) стороны. Особенно, относительно вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения", - добавили в штабе.

Ранее сообщалось об эскалации ситуации на Донбассе. Во вторник, 25 июня, сепаратисты 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены пять военнослужащих, двое получили боевые травмирования.

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Источник: korrespondent.net