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26. 06. 2019

Кабмин устроит кандидатам Зеленского собеседование

В правительстве проведут собеседования с кандидатами президента Владимира Зеленского на председателей областных государственных администраций. Об этом в ходе заседания правительства в среду, 26 июня, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Отмечается, что собеседования пройдут в закрытом режиме.

"Переходим к вопросу с ограниченным доступом и работаем дальше. Прошу подготовить кандидатов. Затем мы выйдем, всех представим", - отметил премьер-министр.

 Он предложил провести рассмотрение кандидатур в режиме интервью. При чем, пресса при этом присутствовать не будет.

"Далее - когда мы определимся как правительство по поводу того, что мы кого-то поддерживаем или не поддерживаем, мы об этом сообщим абсолютно публично о том, что мы согласовали, а назначать будет президент Украины. Он будет нести политическую ответственность за своих назначенцев... Собеседование мы можем провести именно в таком режиме", - пояснил глава правительства.

Напомним, ранее утром вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на глав ОГА, внесенных от Офиса президента Зеленского. "Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - написал вице-премьер в своем Facebook.

Так, главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко, Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна, Луганской ОГА - Виталия Комарницкого, Львовской ОГА - Маркияна Мальского, Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА – Юрия Гусева, Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

Ранее в 12 областях назначены временные губернаторы. Перед этим Зеленский уволил губернаторов 15 областей, а именно: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.

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Источник: korrespondent.net

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