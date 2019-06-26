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26. 06. 2019

ДТП на трассе Киев-Одесса: фура перекрыла дорогу

На 65 километре трассы Киев-Одесса произошла авария с участием иномарки BMW X3 и грузовика Renault Magnum 480, в результате которой фура перевернулась и заблокировала движение. Об этом в среду, 26 июня, сообщает патрульная полиция Киевской области.

Патрульные установили предварительную причину ДТП. В частности, водитель BMW при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику Renault Magnum 480. 

"Водитель грузовика, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно. Как следствие, Renault перевернулся и остановился на двух полосах движения одновременно", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что водитель грузовика был госпитализирован, а на место аварии вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в Киеве столкнулись две фуры, один из водителей погиб. Пробки на Житомирской трассе растянулись на пять километров.

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Источник: korrespondent.net

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