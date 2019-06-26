Александр Пекарь, который баллотируется в Верховную Раду от партии Слуга народа по одномандатному округу №68 в Ужгороде, допустил около 20 ошибок в своем резюме. Об этом пишет портал Закарпатский инсайдер в среду, 26 июня.

Резюме он разместил три месяца назад на сайте по поиску работы. Издание опубликовало скриншоты этого резюме, подчеркнув красным около 20 ошибок. Кандидат написал также, что владеет пятью языками, но не уточнил какими именно.

Претендовал 27-летний Пекарь на "руководящую должность" и хочет получать зарплату в размере 20 тысяч гривен.

Cмотрите фотогалерею: Кандидат от Слуги народа сделал 20 ошибок в резюме

Напомним, что ранее руководитель студии Мамахохотала заявил, что идет в Раду от Слуги народа.

Зеленский рассказал, чем похож на Голобородько

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net