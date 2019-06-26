ГБР провело обыски у чиновников Минобороны

Государственное бюро расследований провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины. Об этом в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве также подтвердили обыск у экс-советника Порошенко Юрия Бирюкова.

В связи с этим директор ГБР Роман Труба и директор Киевского территориального управления ГБР Руслан Марчук проведут сегодня брифинг в 16:00. Как говорится в заявлении ГБР, именно Марчук осуществляет досудебное расследование по этому производству.

Ранее в партии Европейская солидарность заявили, что у волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, который был советником пятого президента Украины Петра Порошенко, проходят обыски.

Напомним, Порошенко назначил Бирюкова своим советником в августе 2014 года. А в апреле 2016 года Порошенко уволил Бирюкова с должности советника.

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Источник: korrespondent.net