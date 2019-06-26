Житель Винницы продавал амфетамин военным

В Винницкой области наркоторговец распространял вещества среди военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Продавца задержала Военная прокуратура Винницкого гарнизона совместно со следователями ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Наркоделец был задержан во время реализации очередной дозы амфетамина. Также правоохранители провели санкционированный обыск места проживания продавца наркотиков. В ходе обыска ими было обнаружено и изъято около 40 грамм амфетамина.

Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Готовится также ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: korrespondent.net