Кабмин утвердил губернатора Донецкой области

Донецкую областную гражданско-военную администрацию возглавил военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона Украины Павел Кириленко. Соответствующее решение принято в среду, 26 июня, на заседании Кабмина, сообщает УНН.

Отмечается, что 33-летний Павел Кириленко - уроженец Донбасса.

Приказом Генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 он был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Напомним, ранее утром вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на глав ОГА, внесенных от Офиса президента Зеленского. "Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - написал вице-премьер в своем Facebook.

Позже глава Кабмина Гройсман заявил, что проведет с кандидатурами от Зеленского собеседование в закрытом режиме.

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Источник: korrespondent.net