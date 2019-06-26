Суд ЕС ужесточил правила замеров загрязнения воздуха

При измерении уровня загрязнения воздуха в городах Европы решающее значение имеют показатели отдельных измерительных станций, а не их среднее значение. Так постановил в среду, 26 июня, суд Европейского Союза в Люксембурге. Согласно этому решению, средний показатель нецелесообразен для оценки воздействия загрязняющих веществ на здоровье населения.

Суд также счел, что судебные инстанции стран-членов ЕС вправе проверять правильность выбора размещения станций для измерений загрязнения воздуха и давать властям связанные с этим указания.

Ранее жители Брюсселя и его окрестностей, а также экологическая организация ClientEarth обратились в один из бельгийских судов с требованием проверить эффективность составленного властями плана по улучшению качества воздуха. Судьи в свою очередь направили запрос в суд ЕС, попросив разъяснить соответствующие положения из законодательства Евросоюза.

Решение суда ЕС фактически закрепляет распространенную в городах Германии практику запретов на проезд дизельных автомобилей даже в том случае, если превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе наблюдается лишь на одной из измерительных станции.

Ранее Европейский Совет принял более жесткие требования к уменьшению выбросов углекислого газа для новых автомобилей и микроавтобусов. С 2030 года новые автомобили должны производить в среднем на 37,5% меньше СО2, а новые микроавтобусы – на 31% меньше СО2 по сравнению с показателями 2021 года.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net