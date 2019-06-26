Отец с годовалой дочкой утонули на глазах у матери на границе США и Мексики

На глазах у журналистов утонули двое мигрантов из Сальвадора - отец пытался пересечь реку Рио-Гранде со своей дочерью. Об этом сообщает CNN в среду, 26 июня.

Оскар Альберто Мартинез пересек реку со своей дочерью, которой оставался всего месяц до двухлетия. Он оставил девочку на берегу и собрался возвращаться к другому берегу, чтобы помочь своей жене. Его дочь испугалась, что отец уйдет, и прыгнула в воду за ним.

Отец начал спасать девочку, но их понесло сильным течением и они утонули на глазах у матери. Трагедия случилась еще в воскресенье, 23 июня, но их тела обнаружили только на следующий день на мексиканском побережье реки.

Мать погибшей девочки рассказала журналистам, что они два месяца находились в Мексике в невероятной жаре - температура поднималась до 45 градусов. От отчаяния семья решила попробовать пересечь реку.

Фотография погибших, снятая журналисткой, которая была на месте трагедии, разлетелась по всем мировым СМИ. Ранее, мир всколухнула фотография погибшего трехлетнего мальчика из Сирии, чье тело выбросило на берег в Турции.

По информации ООН, число беженцев в мире превысило 70 миллионов человек.

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Источник: korrespondent.net