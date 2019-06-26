Новая норма. Почему жара вернулась в Украину и ЕС

В Украине лето начинается с сообщений синоптиков об аномальной жаре уже более десяти лет. Жара связана с глобальным потеплением и уносит жизни тысяч людей по всему миру, вредит сельскому хозяйству.

Но многие все еще скептически относятся к вопросу изменения климата, к примеру президент США Дональд Трамп. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Погода в Европе

Жара пришла в Европу из Сахары с порывами ветра, сообщают синоптики. Франция ожидает рекордные +45°C. Предыдущий июньский максимум, который произошел в 2003 году, составил +41,5°C. Тогда больницы не успевали справляться с большим количеством пострадавших от гипертермии людей.

В 2003 году был долгий период аномальной жары не только во Франции, но и по всей Европе. Тогда от болезней, вызванных высокой температурой воздуха, умерло около 20 тысяч человек.

Во Франции в эти дни объявлен "оранжевый" уровень тревоги ввели в 65 департаментах страны. Президент Эмманюэль Макрон объявил о мобилизации всего правительства в связи с погодными условиями. Власти перенесли экзамены и призывают население регулярно пить воду и увлажнять тело. Волонтеры раздают бездомным питьевую воду.

В других европейских странах, таких как Германия, Италия, Польша, Бельгия, Испания и Чехия, максимальная температура составит от +35°C до +40°C.

Жара ожидается даже в некоторых Скандинавских странах, где летние температуры обычно весьма умеренны: на юге Дании и Швеции температура на этой неделе может достичь +30 °C.

Самыми жаркими днями будут четверг и пятница, после чего температура воздуха должна постепенно пойти на спад.

Эта ранняя волна тепла является последней в ряде исторических жарких эпизодов в последние годы. Только прошлым летом на континенте наблюдались постоянные рекордные температуры в сочетании с необычно сухими условиями.

Примерно 17 стан Евросоюза пострадали в прошлом году от жары более +40°C. Засухи и лесные пожары были такой силы, что не поддавались попыткам человека их устранить.

Наименее страдают от летней жары жители Ирландии, где температурный максимум, зарегистрированный 132 года назад, составил +33,3°C. В Исландии, которая не входит в ЕС, он и того ниже - +30,5°C.

Жара в Украине

26 июня по всей территории Украины будет жарко и без осадков. Дожди, которые прошли накануне на юге, уже покинули украинские земли.

Так, в западных областях ожидается переменная облачность, а температура воздуха до +32°C.

Такая же погода ожидается и в восточных, центральных и северных областях - сухо и +29-31°C. А жарче всего будет на юге, где температура воздуха поднимется до +33°C.

Укрэнерго предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе из-за пика потребления электроэнергии в связи с жарой.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, кроме запада и Житомирской области.

Пожароопасность в Украине

Несмотря на обещанные 27 июня шквал и грозы, жара сохранится на все территории, кроме северных районов, в том числе Киева.

Гидрометцентр сообщает о дождях в западных, северных, южных и большинстве центральных областей, грозы, местами град.

Причины аномальной жары

И если раньше пики жары были исключением, то теперь европейцам придется к ним привыкнуть, говорят метеорологи. Эксперты предупреждают, что аномальная жара будет охватывать европейские страны все чаще, даже несмотря на усилия по борьбе с глобальным потеплением.

Изменение климата приведет к тому, что краткосрочные знойные периоды станут сильнее, а их частота увеличится, предупреждают ученые.

Отдел климатических исследований в Университете Восточной Англии отмечает, что теперь любой дполнительный фактор оказывает большее влияние, чем полвека назад.

Выбросы углерода, которые являются причиной глобального потепления, продолжают расти.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что от жары в последние десятилетия погибло больше людей, чем от других экстремальных метеорологических явлений.

С 2030 года из-за бедствий, вызванных изменениями климата, ежегодно будут погибать на 250 тысяч людей больше, чем сейчас, подсчитали в ВОЗ.

Как справиться с жарой

Врачи советуют не находиться на улице в обеденные часы, избегать открытого солнца и есть больше овощей и фруктов, поскольку они богаты влагой.

Особое внимание нужно уделить детям и пожилым. Если терморегуляция детей еще не справляются с жарой, то пожилых - уже не может контролировать состояние организма при высоких температурах.

EPA

Также рекомендуется отказаться от спиртного, кофе и других напитков с высоким содержанием кофеина, газированных сладких напитков, острой и жирной пищи. Необходимо внимательно проверять срок годности продуктов питания и правильность их хранения.

Необходимо помнить, что ультрафиолет солнечного излучения вреден для кожи, способен вызывать мутации и привести к меланоме - агрессивной форме рака. Ультрафиолет проходит через облака, поэтому пасмурная и облачная погода днем от него не спасает.

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Источник: korrespondent.net