Подросток сорвался с крыши недостроя в Харьковской области

В Харьковской области на территории недостроенного спортивного комплекса нашли юношу с многочисленными переломами ребер и пробитыми легкими. Об этом сообщили на странице Часопис в Facebook.

Отмечается, что парня обнаружили около 21:20 25 июня. Сотрудники экстренной медицинской помощи эвакуировали пострадавшего и доставили в больницу.

По данным правоохранителей, 17-летний подросток гулял вместе с товарищем в центральном парке. Затем ребята решили развлечься на территории недостроенного спорткомплекса. Парень забрался на третий этаж, но не удержался и сорвался вниз.

В результате ЧП он получил тяжелые травмы. Несовершеннолетнего доставили в харьковскую больницу и прооперировали, сейчас его состояние оценивают как стабильное. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее в Кривом Роге при попытке сделать селфи над затопленным гранитно-рудным карьером в Покровском районе города погиб 13-летний подросток, его ровесница госпитализирована.

Пенсионер пытался спуститься через окно и погиб

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Источник: korrespondent.net