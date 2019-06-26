Стали известны детали встречи Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапма состоится в Японии 28 июня. Об этом в среду, 26 июня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

По его словам, ориентировочно встреча начнется в 14.00 по местному времени и продлится около часа.

Президенты будут беседовать в присутствии делегаций, с каждой из сторон будет по четыре - пять сопровождающих, сообщил помощник президента.



Среди обсуждаемых тем, по словам Ушакова, будут вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе в Сирии, Афганистане, в Венесуэле и в Украине. Лидеры планируют обсудить также иранскую проблему, сообщил Ушаков. Он добавил, что многое будет зависеть от того, как президенты построят беседу.





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Источник: korrespondent.net