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26. 06. 2019

Верховный суд подтвердил запрет Онищенко баллотироваться в Раду

Верховный суд признал правомерным отказ ЦИК в регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко, которого подозревают в коррупции, из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине. Об этом сообщается на сайте суда в среду, 26 июня.

В ВСУ объяснили, что, согласно законодательству, кандидат в народные депутаты должен проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Лицо считается проживающим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год – 180 дней.

После отказа ЦИК зарегистрировать кандидатом беглого нардепа Онищенко пытался через суд доказать, что имеет право баллотироваться, утверждая, что находился за пределами Украины, поскольку "участвовал в соревнованиях".

"Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО Всеукраинская федерация конного спорта Украины нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них участие", – объясняют в суде.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении требований при решении вопроса о регистрации его кандидатом не были подтверждены, суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

Напомним, 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, так как за последние пять лет он не проживал в Украине. Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области.

Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

Но в свою очередь ЦИК повторно отказала Онищенко в регистрации.

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Источник: korrespondent.net

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