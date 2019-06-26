Окружной админсуд Киева рассмотрит обжалование нового правописания

Окружной административный суд рассмотрит жалобу на новую редакцию украинского правописания. Об этом сообщается на сайте суда в среду, 26 июня.

Подготовительное заседание по делу состоится 27 июня.

"Рассмотрение дела будет происходить по правилам общего судебного производства", - сказано на сайте суда.

Женщина обратилась в суд "в интересах своей дочери" - ученицы 7 класса. В требованиях иска указано признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины "Вопрос украинского правописания", которое было принято 22 мая 2019 года.

"По мнение истца, Кабмин, принимая изменения в правописании, действовал вне своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование", - напоминает пресс-служба админсуда.

Напомним, что ранее Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице.

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Источник: korrespondent.net