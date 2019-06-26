Длинные руки США. Фирташу грозит тюрьма?

Одного из богатейших украинцев могут посадить в тюрьму. Правда не в Украине и не усилиями отечественных правоохранителей. В сказки верить рано.

Тем не менее, американское правосудие грозит украинскому магнату Дмитрию Фирташу длительным заключением.

Уже 5 лет Фирташ отбивается от американцев в Вене. Развязка этой истории близка, как никогда.

Пятилетняя тяжба

Дмитрия Фирташа задержали в Вене по запросу ФБР 12 марта 2014 года. Но отпустили под рекордный для Австрии залог в 125 миллионов евро.

Штаты обвиняют Фирташу во взяточничестве и отмывании средств. Согласно материалам уголовного дела компания бизнесена получила лицензию на разработку титановых месторождений вне конкурса благодаря взятке в 18,5 миллионов доллларов. Добытую в Индии продукцию планировали сбывать компании Boeing в Чикаго.

В США олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташ отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

30 апреля 2015 Земельный суд Вены отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа, указав на политические мотивы запроса о выдаче.

В сентябре того же года прокуратура Вены подала апелляцию на это решение, которое Высший земельный суд Вены удовлетворил 21 февраля 2017, приблизив экстрадиции украинца в США.

И вот 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа.

Теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.

Фирташ и его защитники решение не комментировали и покинули здание суда.

Что дальше

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер перед принятием решения относительно экстрадиции Фирташа в США проконсультируется с автрийским МИДом.

"Адвокат Фирташа Дэн Уэбб сказал - австрийские юристы его клиента считают, что если Верховный суд Австрии примет решение об экстрадиции, олигарха могут выдать США через 7-10 дней после судебного заседания", - сообщает NBC News.

Впрочем, не все уверены в том, что экстрадиция приведет к аресту Фирташа.

"Друзья, я бы не спешил делать выводы по Дмитрию Фирташу. Процесс экстрадиции не имеет никакого отношения ни к мере пресечения, ни к виновности, - считает юрист Андрей Портнов. - Многие расценивают сегодняшнее решение австрийского суда отрицательно для него, а я считаю, что это путь к относительно быстрому завершению всего его дела и последующему, после всех переездов и судебных формальностей, спокойному возвращению в Украину".

Как дела в Украине

Вынужденное отсутствие Фирташа в Украине сказалось на его состоянии.

Если в 2013 году в списке самых богатых украинцев, по данным журнала Фокус, он занимал третье место с состоянием 3,3 миллиарда долларов, то в начале 2018 года уже опустился на десятую строчку и “обеднел” до 640 миллионов долларов.

5 июня 2015 года Нацбанк заявил о ликвидации Надра банка, который принадлежал Фирташу.

В сентябре 2014 года Кабмин вернул в государственную собственность Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, которые ранее находились в аренде у Фирташа.

Аннексия Крыма Россией принесла проблемы другому его предприятию - Крымскому титану. Через крымские активы недавно было арестовано имущество украинского олигарха на десятки миллионов долларов. Поводом стал иск российского банка ВТБ.

После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе Украина прекратила сотрудничество с российским Газпромом, который был источником дешевого газа для бизнеса Фирташа по производству удобрений. Это совпало со снижением цен на удобрения на мировом рынке, что привело к длительной остановке заводов Фирташа.

Источник: korrespondent.net