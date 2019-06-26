Стало известно расположение партий в бюллетене

Партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.

В жеребьевке приняла участие 21 партия. По ее итогам, партии в бюллетенях будут размещаться следующим образом:

1) "Оппозиционный блок"

2) "Сила и честь"

3) ВО "Батькивщина"

4) "Патриот"

5) "Сила людей"

6) "Оппозиционная платформа - За жизнь"

7) "Партия зеленых Украины"

8) ВО "Факел"

9) объединение "Самопомощь"

10) "Европейская солидарность"

11) "Украинская стратегия Гройсмана"

12) "Гражданская позиция"

13) "Социальная справедливость"

14) "Слуга народа"

15) "Сила права"

16) "Радикальная партия"

17) "Партия Шария"

18) "Голос"

19) "Независимость"

20) "Аграрная партия"

21) ВО "Свобода"

В то же время, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что, согласно судебных решений, возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, в частности, "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

В таком случае жеребьевку придется провести повторно. Пока не известно, будет ли партия Саакашвили участвовать в выборах в парламент.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net