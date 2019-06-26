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26. 06. 2019

Операция против Ирана не займет много времени – Трамп

Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность проведения наземной операции против Ирана. При этом он уверен, что его страна обладает превосходящими силами. Об этом он сказал в эфире телеканала Фокс бизнес, сообщает ТАСС в среду, 26 июня.

На вопрос о том, будет ли война между США и Ираном, Трамп ответил: "Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении".

"Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат, – добавил Трамп. – Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени".

Накануне  Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов.

Ранее президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.

Как сообщалось, на прошлой неделе американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом.

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Источник: korrespondent.net

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