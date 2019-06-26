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26. 06. 2019

Сын Трампа пожаловался, что на него плюнули в ресторане

Сын президента США Дональда Трампа Эрик рассказал, что на него плюнули в ресторане в Чикаго. Подробностями произошедшего он поделился с изданием Breitbart в среду, 26 июня.

"Это был отвратительный поступок со стороны человека с очевидными эмоциональными проблемами", - заявил Эрик Трамп.

В инциденте разбирается не только полиция Чикаго, но и Секретная служба США. Последнее ведомство отказалось комментировать насчет того, было ли подано заявление на "нападавшего".

Эрик Трамп обвинил в случившемся Демократическую партию США, которую считает непоследовательной в пропаганде толерантности.

"Для партии, которая исповедует толерантность, она в очередной раз продемонстрировала недостаток цивилизованности. Когда кто-то достаточно больной, чтобы прибегнуть в плевкам на другого человека, это подчеркивает их отчаяние и тот факт, что мы побеждаем", - рассказал сын Трампа.

Напомним, что ранее Трамп высказал сомнения в существовании НЛО.

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Источник: korrespondent.net

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