Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2019, среда, 17:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
26. 06. 2019

ПАСЕ поддержала обжалование полномочий РФ – нардеп

Регламентный комитет ПАСЕ, признал достаточными основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианской комиссии. Об этом в среду, 26 июня, заявил член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Леонид Емец на своей странице в Facebook.

"Россия вернулась в ПАСЕ, но не совсем. По моей информации, только что, Регламентный комитет ПАСЕ, признал, что есть достаточно оснований для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию", - написал Емец.

Позже он добавил: "Решение регламентного комитета подтверждаю".

Емец отметил, что основанием для такого решения является, в частности, то, что депутаты Госдумы России были выбраны, в том числе за счет украденных голосов из аннексированного Крыма. И поэтому есть вопрос, являются ли они полномочными депутатами с точки зрения международного права.

"Конкретно по решению комитета смогу сказать, когда оно будет на руках", - отметил Емец и напомнил, что накануне украинская делегация обжаловала полномочия делегации из РФ.

"Это означает, что они могут быть не допущены к работе в ПАСЕ, если такое будет решение комитета. Однако к тому моменту они могут работать, но в таком "подвешенном" состоянии. Решение Венецианской комиссии будет определяющее значение ", - подчеркнул Емец.

Депутат добавил, что украинская делегация в ПАСЕ не сдалась и не расслабилась.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Позже украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я живу в Припяти и только что посмотрел сериал про Чернобыль. Я насчитал 8 неточностей на пальцах одной только правой руки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.