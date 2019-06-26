В ГБР рассказали об обысках у служащих Минобороны

Сотрудники Государственного бюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд ВСУ имущества по завышенным ценам. Об этом сказал директор ГБР Роман Труба, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 26 июня.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн гривен. В частности, речь идет о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.

"Три из пяти бронежилетов простреливаются", – утверждает Труба.

В свою очередь директор теруправления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что бронежилеты изъяты на воинских складах, и они не поступили на вооружение украинской армии.

Отвечая на вопрос о том, кто является производителем этих бронежилетов, Марчук сказал, что пока следствие не может сообщить эту информацию.

Труба уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале этого года. Досудебное расследование проводится около двух месяцев. Он также сообщил, что в ходе обысков изъято 11 тысяч бронежилетов.

По словам директора ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось.

"Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение никому не предъявлялось", – подчеркнул Труба, отвечая на вопрос о том, на каком основании проводились обыски у бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-помощника министра обороны, кандидата в народные депутаты от партии Европейская солидарность Юрия Бирюкова.

"Процессуального документа в настоящее время в отношении кого-либо не составлено, подозрение не выдвигалось", – добавил он.

Также директор ГБР отверг политическую подоплеку в деле о закупке имущества для Минобороны.

"О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились на протяжении года... никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет", – сказал он.

Ранее в партии Европейская солидарность заявили, что у волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, который был советником пятого президента Украины Петра Порошенко, проходят обыски.

Напомним, Порошенко назначил Бирюкова своим советником в августе 2014 года. А в апреле 2016 года глава государства уволил Бирюкова с должности советника.

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Источник: korrespondent.net