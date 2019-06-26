Конституционный суд Молдовы ушел в отставку

Конституционный суд Молдовы в среду, 26 июня, полном составе подал в отставку, сообщает ТАСС.

"26 июня 2019 года судьи Конституционного суда ушли в отставку в полном составе", - говорится в сообщении.

Судья Вячеслав Запорожан уполномочен осуществлять административные функции до избрания нового председателя КС.

Как сообщалось, власти Молдовы инициируют смену состава Конституционного суда.

Напомним, 7 июня Конституционный суд обязал президента Молдовы распустить парламент, после чего стране началася политический кризис.

Через неделю Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net