Конституционный суд Молдовы ушел в отставку

Конституционный суд Молдовы в среду, 26 июня, полном составе подал в отставку, сообщает ТАСС.
"26 июня 2019 года судьи Конституционного суда ушли в отставку в полном составе", - говорится в сообщении.
Судья Вячеслав Запорожан уполномочен осуществлять административные функции до избрания нового председателя КС.
Как сообщалось, власти Молдовы инициируют смену состава Конституционного суда.
Напомним, 7 июня Конституционный суд обязал президента Молдовы распустить парламент, после чего стране началася политический кризис.
Через неделю Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
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Источник: korrespondent.net
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