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26. 06. 2019

Зеленского пригласили в Лондон на заседание НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского ждут на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО, которая состоится в Лондоне осенью этого года. Об этом заявила Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун, передает УНН.

"Я только что была первая, с, надеюсь, целого ряда встреч и интересных разговоров с новым президентом господином Зеленским. Мы обсудили будущее сотрудничество между Украиной, в том числе Президентом, с Парламентской Ассамблеей НАТО. У нас здесь запланированы две будущие встречи", - сказала Мун.

Она отметила, что одна из этих встреч касается наблюдения за выборами в Верховную Раду в июле.

"Также я пригласила Президента присоединиться к нам на ежегодную осеннюю сессию Парламентской Ассамблеи осенью. Надеюсь, он сможет приехать и обратиться к Ассамблее. Будут представлены 2 отчета, которые будут рассматриваться на ежегодной Парламентской Ассамблеи в Лондоне. Один из них касается непосредственно Украины, в том числе ситуации относительно безопасности. Второй доклад касается санкций", - отметила она. 

Ранее стало известно, что в июле НАТО и Украина проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Также он сообщил, что НАТО продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

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Источник: korrespondent.net

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