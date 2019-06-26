Беглого молдавского политика в РФ обвинили в контрабанде наркотиков

Министерство внутренних дел России предъявило заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдовы Владимиру Плахотнюку в организации преступного сообщества и 28 эпизодам контрабанды наркотиков. Об этом в среду, 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу - профессиональному спортсмену Константину Цуцу - в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере", - сказала она.

Напомним, после окончания политического кризиса в Молдове 14 июня руководство Демпартии экстренно покинуло страну. Позже Владимир Плахотнюк сообщил в соцсети, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи". Он пообещал вернуться, чтобы продолжить борьбу с нынешней властью в оппозиции.

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду пригрозила беглецам экстрадицией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net