Следователи назвали причину пожара в Нотр-Даме

Оснований считать пожар в соборе Парижской Богоматери умышленным поджогом нет. Об этом заявил в среду, 26 июня, представитель парижской прокуратуры, ссылаясь на результаты предварительного расследования.

"Никакие элементы не указывают на преступный поджог", - сказал он. По мнению следователей и экспертов, пожар мог быть вызван незатушенной сигаретой или нарушением в работе электрической проводки.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который продолжался более 12 часов. Зданию был нанесен значительный ущерб: обрушился его шпиль, крыша, колонны в нефе и часы.

Над восстановлением Нотр-Дам трудятся до 150 рабочих, которые разбирают обломки и укрепляют структуру архитектурного памятника.

Ранее бизнесмены и обычные французские граждане обещали собрать на восстановление собора 850 миллионов евро. Однако пока поступило лишь около 10% от этой суммы.

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Источник: korrespondent.net