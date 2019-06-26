В Мариуполе мужчина умер в маршрутке

В городе Мариуполь Донецкой области 65-летний мужчина умер в маршрутном такси №104. Об этом сообщает местный сайт Мrpl.city со ссылкой на очевидцев в среду, 26 июня.
"На остановке стоит пустая маршрутка. В ней сидит один пассажир, облокотившись на окно. За маршруткой скорая. Медики ничего с мужчиной не предпринимают. Из-за этого сложилось мнение, что он умер", – говорится в сообщении.
Позже правоохранители подтвердили факт смерти пассажира. Отмечается, что мужчина скончался из-за случившегося в маршрутке недомогания.
Ранее в Харькове мужчина умер за рулем авто, что привело к дорожно-транспортному происшествию. В это время в салоне машины находились его жена и ребенок.
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Источник: korrespondent.net
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