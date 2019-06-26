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26. 06. 2019

Boeing 737 экстренно сел в Болгарии

Самолет Boeing 737 авиакомпании Israel Airlines, выполнявший рейс София - Тель-Авив, совершил экстренную посадку в столице Болгарии. Об этом сообщил болгарский телеканал Нова телевизия.

По предварительным данным, самолет вылетел из Софии по расписанию и вернулся обратно спустя 41 минуту после начала полета.

По версии телекомпании, в двигатель самолета попала птица, после чего и было принято решения об экстренном возвращении.

По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Софии в 14:29, после чего вернулся обратно. Другие подробности происшествия пока не известны.

Ранее самолет эстонской авиакомпании Nordica из-за поломки шасси совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту.

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Источник: korrespondent.net

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