Boeing 737 экстренно сел в Болгарии

Самолет Boeing 737 авиакомпании Israel Airlines, выполнявший рейс София - Тель-Авив, совершил экстренную посадку в столице Болгарии. Об этом сообщил болгарский телеканал Нова телевизия.
По предварительным данным, самолет вылетел из Софии по расписанию и вернулся обратно спустя 41 минуту после начала полета.
По версии телекомпании, в двигатель самолета попала птица, после чего и было принято решения об экстренном возвращении.
По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Софии в 14:29, после чего вернулся обратно. Другие подробности происшествия пока не известны.
Ранее самолет эстонской авиакомпании Nordica из-за поломки шасси совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту.
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Источник: korrespondent.net
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