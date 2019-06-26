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26. 06. 2019

РФ назвала условие освобождения украинских моряков

Российская Федерация готова передать Украине заключенных моряков, если Киев даст гарантии их уголовного преследования по российским законам. О таком предложении в среду, 26 июня, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Отмечется, что вчера МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением, чтобы Украина дала письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

"Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - говорится в сообщении.

В МИД Украины также потребовали, чтобы Россия без каких-либо дальнейших условий выполнила Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

В Кремле заявили, что Россия не собирается выполнять требование Трибунала ООН о немедленном освобождении украинских моряков. 

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Источник: korrespondent.net

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