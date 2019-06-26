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26. 06. 2019

В Тбилиси освободили полсотни задержанных на митинге

Тбилисский городской суд постановил освободить из-под стражи 51 человека, которые были задержаны на акции протеста в ночь с 20 на 21 июня. Об в среду, 26 июня, со ссылкой на решение суда сообщают Новости Грузии.

"25 июня Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда рассмотрела и удовлетворила протесты прокуратуры, согласно которым, срок заключения присужденный 51 лицу за административные правонарушения 21 июня, был изменен и сокращен. На основании судейского постановления Тбилисского городского суда, 51 лицо было немедленно освобождено из административного заключения", - сообщили в суде.

Отмечается, что освобождение всех задержанных в первый день акции является одним из требований продолжающихся выступлений возле парламента.

Ранее суд освободил 55 человек, задержанных на митингах в Тбилиси.

Напомним, в Грузии по меньшей мере 121 человек был приговорен к 12 суткам ареста из-за участия в акции протеста в Тбилиси.

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Источник: korrespondent.net

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