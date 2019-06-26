Супрун назвала опасность сладких напитков

Уровень сахара в сладких напитках, который вредит здоровью человека, чрезвычайно высокий. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как стало известно, добавленный сахар - тот, которого не было в продукте до обработки человеком. И он может стать причиной кариеса, стойкости к инсулину, диабета второго типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Средняя норма сахара для взрослого человека - 25-50 грамм в день (5-10 чайных ложек).

В маленькой бутылке колы есть 35 грамм сахара, в бутылке сладкого холодного чая - 20-55 грамм, в маленькой бутылочке сладкого йогурта - 30 грамм, а в соках - 10 грамм сахара на 100 миллилитров (сахар есть в самих фруктах, но в отличие от них в соках нет клетчатки, поэтому их гликемический индекс выше).

В банке энергетика есть от 3 до 60 грамм сахара, но Супрун советует употреблять его только в экстремальных условиях, когда нет возможности поспать и поесть.

Ранее Супрун рассказала, что случится с ребенком, если пить алкоголь во время беременности.

Супрун рекомендует есть дома, а не в ресторанах

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Источник: korrespondent.net