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26. 06. 2019

Разведение сил в зоне ООС не ослабляет оборону - штаб

Разведение сил на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на Донбассе. Об этом в среду, 26 июня, сообщает пресс-центр Штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в среду, 26 июня, подразделения Объединенных сил под присмотром наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта Станица Луганская.

Наблюдатели в течение нескольких дней будут осуществлять мониторинг выполнения обязательств по разведению обеими сторонами.

"Процесс разведения сил и средств также не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - подчеркнули в штабе Объединенных сил.

В Штабе отметили, что отдельные подразделения операции Объединенных сил сменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей.

Напомним, сегодня на Донбассе согласовали разведение сил. Оно будет происходить в течение трех дней - с 26 по 28 июня.

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Источник: korrespondent.net

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