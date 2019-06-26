В Вене взорвался жилой дом: 10 пострадавших

В столице Австрии – Вене – произошел сильный взрыв в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 июня.
В результате взрыва на улице Прессгассе в четвертом районе Вены здание частично обрушилось с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.
Представитель пожарно-спасательной службы рассказал, что в результате происшествия ранения получили 10 человек.
В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.
Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Напомним, в начале июня в центре шведского города Линчепинг произошел сильный взрыв недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилые квартиры. Тогда пострадали около 20 человек.
А накануне в Харькове на проспекте Победы был взорван банкомат вместе с продовольственным магазином. Тогда никто не пострадал.
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Источник: korrespondent.net
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