В Вене взорвался жилой дом: 10 пострадавших

В столице Австрии – Вене – произошел сильный взрыв в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 июня.

В результате взрыва на улице Прессгассе в четвертом районе Вены здание частично обрушилось с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.

Представитель пожарно-спасательной службы рассказал, что в результате происшествия ранения получили 10 человек.

В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.

Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Фото: Amir El-Shamy / Twitter

Напомним, в начале июня в центре шведского города Линчепинг произошел сильный взрыв недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилые квартиры. Тогда пострадали около 20 человек.

А накануне в Харькове на проспекте Победы был взорван банкомат вместе с продовольственным магазином. Тогда никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net